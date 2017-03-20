立法院臨時提案決議 半年內暫停礦權展延

我要評比

「礦業法」陳舊待修，立法院研擬在本會期完成修法，為避免礦廠於修法空窗期聲請礦權展延，立法院通過臨時提案，經濟部礦務局將於礦業法修法這半年內暫停核發礦權展延。

昨（20）日立法院砲聲隆隆，立委管碧玲稱現行礦業法圖利財團，5大礦業變成5大「曠」業，林淑芬更砲轟礦務局長朱明昭任職20年局長太久，現有問題都是在他任內產生。

朱明昭稱，目前約有237個礦廠，平均1年有10多個礦場申請展延。依規定，礦權展延必須在到期6個月內提出，展延期間最長20年，最短5年，立委質疑業者可透過修法期間先行申請，這樣將導致修法失去意義。

礦務局發言人周國棟表示，決議「影響滿大的」，預計將會有41家業者受影響，主要是玻璃製作所需的矽砂業，以及大理石業者。目前礦務局並未研擬輔導措施，僅表示會再進一步評估。

此外，立委也質疑礦業用地租金和權利金過低，且外銷比例過高，有「開發國土，賤價外銷」之嫌。數據顯示，去年水泥外銷量約23％，且價格低於國內售價。立委高志鵬批評，此舉為「流血外銷」。

經濟部長李世光澄清，目前經濟部的做法是針對水泥外銷採取總量管制，希望逐年降低水泥開採總量，並將外銷比重降至20％以下。至於租金依規定是地價的4％，租金偏低是因為這些土地位於偏遠地區，地價原本就低。

工業局一般化學科技正陳愷雯表示，工業局在100年擬定「水泥工業發展策略與措施」，預計在114年可以將外銷占比降至20％以下。

對於賤價外銷部分，李世光澄清，業者會以較低價格外銷快過期的水泥，並非刻意賤價外銷。陳愷雯解釋，由於水泥窯爐必須24小時運轉，不能說停就停，說開就開，所以都是進行總量管制，業者再去分配各廠商產量。

另外，台泥金昌礦區歷經11年環評、投入高達600億元的開採案，上周獲環保署要求進行環境差異分析，開採案因此暫停。立委張麗善質疑環保署與經濟部政策不一致，會讓產業無所適從。

李世光表示，以往台灣礦業政策缺乏整體評估，經濟部希望能兼顧產業發展跟環保，才會將礦業納入政策環評中，經濟部會在環差結果出爐後，再進一步協調。

(工商)