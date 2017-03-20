李永得被盤查 民進黨議員劉耀仁嗆保大皮在癢

民進黨議員劉耀仁嗆警察，皮在癢。(劉耀仁臉書)

粉絲頁「靠北警察」也爆氣，貼出北捷殺人犯鄭捷照片問大家「有看過這個人嗎?手上沒拿刀的他穿的很居家。」(靠北警察)

客委會主委李永得因為在轉運站被警員攔檢，大批「台灣是警察國家」，多位民代聲援，民進黨台北市議員劉耀仁也在臉書發文嗆警察「皮在癢、下個月開議、我就來抽警政衛生委員會、叫保大來作有無違反535號釋憲案專案報告、本人擅長止癢。」粉絲頁「靠北警察」也爆氣，貼出北捷殺人犯鄭捷照片問大家「有看過這個人嗎?手上沒拿刀的他穿的很居家。」

客委會主委李永得昨日下午與友人至台北轉運站買飲料，因他穿夾克、拖鞋，友人則提著包包瞄了一旁警察幾眼，被北市警保安大隊員警認為可疑，上前盤查，在臉書怒PO文說台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了！甚至指台北戒嚴了？李永得妻子民進黨立委邱議瑩也說警察說法蠻「瞎」的。

臉書粉絲頁「靠北警察」貼出一張北捷殺人犯鄭捷照片，上面寫著「有看過這個人嗎?手上沒拿刀的他穿的很居家。如果你沒看過，現在讓你看看」。

該照片投書者並寫道「他也只是個穿著紅衣短褲的普通人，在他還沒把刀子拿出來、劃開無辜乘客的喉嚨氣管，讓捷運車廂流滿鮮血之前。當時，我看到新聞畫面的時候，我告訴自己。如果我在車站這種人潮密集的地方，上班認真一點，就算不能百分之百阻擋這類的神經病。但只要攔到一個，一個就值得了。」

許多網友留言聲援警察「不能同意你更多」、「民表示支持警察，攔下來不花幾分鐘，但是撈到一個賊可以救很多人」、「殺小模的通緝犯也是大搖大擺的逛夜市，當他坐在你旁邊的時候你知道他是通緝犯嗎。」、「他們真以為自己還是在野黨？罵警察國家到底是想罵誰？」、「署長大人...他老婆要去踹您大門了..」

但也有人貼出民進黨台北市議員劉耀仁臉書連結，劉耀仁貼出李永得被保安大隊盤查新聞，並寫道「皮在癢、下個月開議、我就來抽警政衛生委員會、叫保大來作有無違反535號釋憲案專案報告、本人擅長止癢。」

網友嗆劉耀仁「拜託議員幫忙取消巡邏臨檢勤務，以後就不會發生這種事了」、「好大的官威啊」、「你皮才癢吧？基本盤查很正常啊！！！！不然您在街上有辦法認出誰被通緝嗎？？？」、「有種有事就不要跟警察求救！」、「治安給議員維持就好了」、「止癢議員你好」、「議員會治皮癢?皮膚專科?」、「狂新聞下週新題材」。

(中時電子報)