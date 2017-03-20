一卡通結合鎮瀾宮發行大甲媽公益卡，響應開車不酒駕

我要評比

一卡通處長施治純(右一)、以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標(右三)等人，一一為每張一卡通公益卡「過香爐」。(圖／一卡通提供)

儘管酒駕罰則提高，對於酒駕者的嚇阻作用，依然有限，面對每天層出不窮的酒駕肇事案件，一卡通公司結合大甲鎮瀾宮，發行大甲媽公益卡，並且在大甲好即將遶境之前，攜手台灣酒駕防制社會關懷協會(酒駕協會)，響應開車不酒駕的行動，希望大家都平安。

一卡通公司總經理張修齊表示，此次合作是第三次攜手倡議防酒駕公益活動，一卡通與酒駕協會，先前已經合作發行圖面為花媽、及高捷少女2款防酒駕一卡通，而這次大甲媽公益一卡通圖面，由大甲鎮瀾宮授權媽祖Q版圖。

由於大甲媽即將遶境，而且乘坐神轎，此次，大甲媽特別搭上鎮瀾宮專車，千里眼、順風耳，左右相隨，全國出巡盯著信徒，絕對不可酒駕，他說，「媽祖有交代，喝酒不開車」，隨身攜帶大甲媽一卡通，庇佑大家行車平安。

「媽祖有交代，喝酒不開車」大甲媽公益一卡通，今(20)日在大甲媽起駕前，在大甲鎮瀾宮召開記者會，要一路提醒信眾，不酒駕的重要性。

一卡通處長施治純、以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，今日一一為每張一卡通公益卡「過香爐」，讓信眾隨身帶，有如大甲媽護身，張修齊表示，大甲媽公益一卡通，不做販售，純做公益，只要支持防酒駕，捐助酒駕協會新台幣300元，即回饋大甲媽一卡通一張。

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