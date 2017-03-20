豐原安康段社會住宅上樑 月租金4千元起

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台中市政府斥資4億3千餘萬元的豐原安康段社會住宅，今日舉行上樑典禮。（黃國峰攝）

台中市政府斥資4億3千餘萬元的豐原安康段社會住宅，今日舉行上樑典禮，台中市長林佳龍（左四起）、內政部次長花敬群、地方市議員、當地里長等出席上樑儀式。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍（左起）、內政部次長花敬群、台中市都發局長王俊傑等，啟動上樑儀式。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍表示，社會住宅是有溫度的住宅，市府結合托育、托老一條龍、老少共學、共餐、青年創業、文化教育等社區功能，打造成為共好住宅。（黃國峰攝）

豐原安康段社會住宅為地下2層、地上13層建築，主結構已完成，將提前於今年底完工。（黃國峰攝）

豐原區安康段社會住宅1房型示意圖。（黃國峰翻攝）

豐原區安康段社會住宅2房型示意圖。（黃國峰翻攝）

豐原區安康段社會住宅3房型示意圖。（黃國峰翻攝）

豐原區安康段社會住宅平面配置圖。（黃國峰翻攝）

台中市政府斥資4億3千餘萬元的豐原安康段社會住宅，20日舉行上樑典禮，預計於今年底完工，並於11月開放民眾申請，格局分為1至3房，月租金4千餘元起。台中市長林佳龍聽完簡報後

有感而發說「我也好想搬進來住！」

台中市長林佳龍表示，社會住宅是有溫度的住宅，市府結合托育、托老一條龍、老少共學、共餐、青年創業、文化教育等社區功能，打造成為共好住宅。

(中時)