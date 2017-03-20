蔣友青恐嚇遭判刑 人行道上碎碎念遭緩起訴處分

蔣家第四代蔣友青多年前被美國學校退學，心生不滿，因恐嚇公眾罪遭判刑6月，得易科罰金18萬。去年11月22日，他得知結果後，又跑到位在天母的美國學校，站在人行道上喃喃自語，告訴警衛「我還會再回來」等語，學校立刻發信給學生家長，加強門禁管制。

針對當天行為，士林地檢署今天依妨害自由罪，對蔣友青的行為作出緩起訴處分，命他在一定期間內，完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。

(中時)