中市多校排球足球全國聯賽創佳績 林佳龍臉書恭賀
台中市多所國高中近期參加全國排球與足球賽事皆創下佳績，包括雙十國中女排、東山高中女排、豐原高商男排、黎明國中男足皆完成連霸或再度奪冠，共囊括四座冠軍金盃。
台中市長林佳龍在臉書開心恭賀，對選手奮戰、堅持到底的精神十分敬佩，許多市民看到貼文也按讚分享，紛紛表示比賽「超精彩」，大讚「台中之光」。
林佳龍PO文表示，雙十國中女排與黎明國中男足日前才剛奪得聯賽全國冠軍，東山高中女排及豐原高商男排，再度雙雙拿下HVL高中排球甲級聯賽男女子組冠軍。
其中，雙十國中女排三連霸、豐原高商男排四連霸、黎明國中男足隊史第三冠、東山高中女排也是隊史第三冠，輝煌成績，令人敬佩。
林佳龍表示，東山高中逆轉勝，以及豐原高商奮戰到底的精神，最讓人敬佩，值得學習，希望大家一起為台中選手鼓掌喝采。
許多網友看到貼文後，留言說比賽「超精彩、超熱血！」、「優異表現令人感動！」更有人打趣說「好市長帶來好運氣加上有實力！」大力讚揚選手是台中之光、運動之都名副其實。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。