攜手Yu Chocolatier畬室 帝亞吉歐推法式威士忌夾心巧克力禮盒

Mortlach慕赫2.81與海島之最Best of the Isles 攜手Yu Chocolatier畬室 推出限定法式威士忌夾心巧克力禮盒。(帝亞吉歐 提供)

暨去年打造帝亞吉歐威士忌會所〈DIAGEO MALTS SOCIETY〉，以客製的品酩體驗，引領貴賓深入品鑑各式威士忌之後，帝亞吉歐再集結旗下個性獨樹一幟單一麥芽威士忌品牌《Mortlach慕赫2.81》、《Talisker泰斯卡》、《Caol Ila卡爾里拉》、《Lagavulin樂加維林》，攜手Yu Chocolatier畬室，推出限定法式威士忌夾心巧克力禮盒。引領台灣消費者於品酩之外，更能以味蕾細細品味威士忌的多元風味與面貌。

可可賦予巧克力風味，或許帶煙燻香、微酸、微甜、微苦，其變化萬千的面貌，正與威士忌在香氣、層次上的多變仿若異曲同工。巧克力與威士忌兩者相輔相成，經由Yu Chocolatier畬室主廚、《世界巧克力大賽》雙面獎牌得主鄭畬軒悉心雕琢，以極致奢華Mortlach慕赫25年、擁有懾人煙燻泥煤氣息的Talisker泰斯卡10年、Caol Ila卡爾里拉12年、Lagavulin樂加維林16年，打造風味醇厚大器的法式威士忌夾心巧克力。於味蕾中，激盪著酒香與可可香交織於一的無盡火花。

《慕赫25年 夾心巧克力》，以珍稀醇液注入法式Ganache。Mortlach 25年在光陰催化之下，其千百香氣彷彿被柔焦，以無比溫順的力道於味蕾上推展，藉由巧克力的絲滑口感具象化Mortlach 25年的細緻香氣與油潤芳醇特質，隨著黑巧克力漸融，Mortlach 25年的酒魄也隨之散溢，完美融入焦糖與辛香料氣味，酒香濃郁醇厚且甜美。

【泰斯卡10年 夾心巧克力】融合不同產地巧克力 以胡椒的幽微辛辣引出辛香泥煤風味。(帝亞吉歐 提供)

【卡爾里拉12年 夾心巧克力】黑巧克力的濃烈煙燻香顯襯酒香清柔淡雅。(帝亞吉歐 提供)

《泰斯卡10年 夾心巧克力》，以胡椒的幽微辛辣，引出鮮明辛香泥煤風味。Talisker 10年極其優雅、泥煤風味細緻而悠長、圓潤且飽滿。以融和四款不同產地巧克力，打造出這款即使未曾接觸過泥煤風味，也能立刻喜歡的威士忌夾心巧克力。

至於《卡爾里拉12年 夾心巧克力》，則以黑巧克力濃烈煙燻香，顯襯酒香清柔淡雅。Caol Ila 12年風格乾淨明亮，其豐富而親人的煙燻與水果香使它註定成為巧克力與甜點的佳伴。在黑巧克力濃烈的煙燻香主調之下，以果香調巧克力與牛奶巧克力點綴細節，更加襯托Caol Ila 12年的魅力。

而《樂加維林16年 夾心巧克力》，史無前例融和五款巧克力，襯托強勁泥煤煙燻風味。唯有以五款巧克力融和而成的Ganache，方能媲美樂加維林16年雄偉的泥煤煙燻風味、以及其如海潮般灌滿鼻腔的複雜香氣。最後綴以法國Guerande鹽之花，美麗的鹹香和樂加維林16年拍奏出一片大浪！

【樂加維林16年 夾心巧克力】融合五款巧克力 綴上Guerande鹽之花 襯托強勁泥煤煙燻風味。(帝亞吉歐 提供)

自4月6日起將於Yu Chocolatier畬室限定販售此威士忌夾心巧克力禮盒。在專屬禮盒中，承載著慕赫25年、泰斯卡10年、卡爾里拉12年、樂加維林16年，共4款12入悉心之作，每一口的瞬間均是令人流連不已的味蕾饗宴！同時，自4月7日起也將在帝亞吉歐威士忌會所舉辦不定期限定消費者體驗場次，詳細報名資訊敬請瀏覽帝亞吉歐威士忌會所臉書專頁。

(中時電子報)