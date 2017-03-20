俄在北方四島部署新師、飛彈 日防衛相稻田朋美抗議

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共同社報導，日本防衛相稻田朋美20日在日俄防長會談中，就俄羅斯宣布將在包括北方四島在內的地區部署新師，以及在擇捉、國後兩島部署地對艦飛彈問題提出了抗議。

俄羅斯國防部長紹伊古則對在日本部署的彈道飛彈防禦體系表達關切，稱日本此舉恐將對亞太地區的戰略平衡造成影響。

(旺報)