經濟學者主張美國應推廣核電

美國航太總署的李布魯克核能實驗室，內有橡樹嶺國家實驗室的熔鹽反應爐，這是美國現在少數繼續研究核能的單位之一。(圖/NASA)

美國的核電產業目前仍處在低迷階段，新增核電廠與關閉核電廠的比例接近，也就是沒有成長；這是因為水壓裂頁岩油與新的石油開採，使傳統化石燃料產業又大為提升，而且反核的意見仍然阻礙核電廠的興建。但是許多開發中國家正在努力提升自己的核電比例，為全球氣候協定(巴黎協定)做準備。因此美國著名經濟學專欄作家查爾斯．肯尼(Charles Kenny)認為，美國應該趁著開發中國家的核電熱潮，投資並開發下一代的核電產業與相關技術。

肯尼在ozy的專欄中寫道：國際原子能總署(IAEA)評估，俄羅斯、中國大陸、印度、巴基斯坦、斯洛伐克、韓國和阿拉伯聯合大公國都在積極建立核電廠，到2030年，由於亞洲和中東地區的積極引進核電，國際的核能發電比例可以成長到60％。其中俄羅斯和中國大陸的投資特別積極，甚至外銷自己設計的核電反應爐到非洲與南亞。例如2015年，肯亞與中國大陸簽署了核電建造協議，中國大陸將在2025年之前，為肯亞建造一座核電廠。而俄國更為超前，他們已經準備在印度建立10座電廠，還要在南非建立8座。

貧困國家若要改變自己環境，電力是必不可少，沒有電，就難以供應高品質的取暖、照明、安全飲水與食物貯藏。目前開發中國家在發展的階段，既要照顧益增加的人口，又要打造優質環境吸引外資加入，他們自然會評估經濟、高效且低碳的電力來源，因此核電幾乎是最合理的選擇，這也是核電在亞、非、中東成長快速的主因。

美國核能潛艦之父海曼李高佛在與其他專家討論潛艦核反應爐該用哪一種。有人認為當年李高佛的一念之差，決定輕水式反應爐勝出，使得現行多數的核能都是這種會產生廢料的爐子。(圖/美國海軍)

相反的，許多已開發國家卻在擁有核電的40年後，選擇反對核電，其中以德國為代表，德國政府承諾在2022年前逐步淘汰境內的核電廠，改以風能與太陽能來取代，德國理由是核能安全疑慮。但是認真分析，目前重大核電事故僅有兩起，也就是前蘇聯車諾比和日本福島事故，總加起來全球核能發電的死亡風險是「一個人每萬億千瓦小時，造成1人死亡」；至於燃煤電廠、燃油發動機造成的空氣污染，造成的呼吸病變則是「每萬億千瓦小時的死亡人數約為10萬人，每年造成54,000人死亡。」

很多人只在乎核電的輻射傷害風險，但別忘了核電也是低碳能源，並且是低碳能源中，唯一能夠做為工業化國家電力基礎需求的能源(基載電力)，因此法國在石油危機時，積極將國內電力全核電化，達到80％，自此法國沒有煤碳的需求，在發電量完成低碳環保目標。雖然太陽能因為半導體製程的進步，成本迅速下降，但是受到時間與天候的影響，使得太陽能存在巨大的應用限制，這就是為什麼這麼多年來，美國對於太陽能、風能等可再生能源技術確實有所進展，但是美國的低碳能源比例中，近三分之二仍然是仰賴核能，而德國雖然在太陽能與風能的發展令人印象深刻，但是別忘了自2011年以來，德國的煤炭和天然氣耗用量也同步在攀升。

剛才強調兩起核電事故的人員傷亡比例極微，並不是要大家忽視核能的風險，而是希望大家不要過度擴大。事實上，現今的核能雖然相對安全也低風險，但是核能還可以表現的更安全、更便宜，也能產生更少的放射性廢料。現今已有許多正在開發中的新式核反應爐，可以降低熔毀的風險，並且能更有效率地轉換核燃料，使其殘留量更低更少，也就是所謂的「第4代核能反應爐」某一些第4代核反應爐的設計還是美國很早就開創的。例如在20世紀60年代在田納西州橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge)就已經建造了「熔鹽式反應爐」；這種反應爐使用的是液態狀核燃料而不是實心棒，這是從本質上使核電更安全、更有效的特徵之一。然而美國卻並沒有進一步開發，反而是中國大陸的中國科學院，卻正在利用橡樹嶺的經驗與教訓，試圖建立自己的熔鹽反應爐，他們預計在20世紀20年代早期完成商用化。

在1960年代，美國曾設計飛機使用的核反應爐ARE，體積小到可以裝在飛機上，這是一種簡易式的熔鹽反應爐，不過沒有繼續研發。(圖/橡樹嶺國家實驗室)

另一個核能的疑慮就是核武擴散，但是肯尼認為核能做為開發中國家所需要的民生技術，即使美國不提供，這些國家也會轉向俄羅斯或中國大陸來購買核能技術，他們提供的核能技術是否造成核武擴散，就不是美國能掌握的，相對的，而美國的工業信譽仍然比俄羅斯或中國大陸來得好，假如美國願意提供，等於是佔有足夠的核能工業領域，那麼核武擴散的問題就是由美國來把關了。

總之，所有這些都表明，反核僅出現在已有核電的部分已開發國家，核能是未來數十年在開發中國家正在萌發的能源產業。肯尼認為，美國最大的利益就是趕緊加入這場核電開發競爭。

(中時電子報)