經濟學者主張美國應推廣核電
美國的核電產業目前仍處在低迷階段，新增核電廠與關閉核電廠的比例接近，也就是沒有成長；這是因為水壓裂頁岩油與新的石油開採，使傳統化石燃料產業又大為提升，而且反核的意見仍然阻礙核電廠的興建。但是許多開發中國家正在努力提升自己的核電比例，為全球氣候協定(巴黎協定)做準備。因此美國著名經濟學專欄作家查爾斯．肯尼(Charles Kenny)認為，美國應該趁著開發中國家的核電熱潮，投資並開發下一代的核電產業與相關技術。
肯尼在ozy的專欄中寫道：國際原子能總署(IAEA)評估，俄羅斯、中國大陸、印度、巴基斯坦、斯洛伐克、韓國和阿拉伯聯合大公國都在積極建立核電廠，到2030年，由於亞洲和中東地區的積極引進核電，國際的核能發電比例可以成長到60％。其中俄羅斯和中國大陸的投資特別積極，甚至外銷自己設計的核電反應爐到非洲與南亞。例如2015年，肯亞與中國大陸簽署了核電建造協議，中國大陸將在2025年之前，為肯亞建造一座核電廠。而俄國更為超前，他們已經準備在印度建立10座電廠，還要在南非建立8座。
貧困國家若要改變自己環境，電力是必不可少，沒有電，就難以供應高品質的取暖、照明、安全飲水與食物貯藏。目前開發中國家在發展的階段，既要照顧益增加的人口，又要打造優質環境吸引外資加入，他們自然會評估經濟、高效且低碳的電力來源，因此核電幾乎是最合理的選擇，這也是核電在亞、非、中東成長快速的主因。
相反的，許多已開發國家卻在擁有核電的40年後，選擇反對核電，其中以德國為代表，德國政府承諾在2022年前逐步淘汰境內的核電廠，改以風能與太陽能來取代，德國理由是核能安全疑慮。但是認真分析，目前重大核電事故僅有兩起，也就是前蘇聯車諾比和日本福島事故，總加起來全球核能發電的死亡風險是「一個人每萬億千瓦小時，造成1人死亡」；至於燃煤電廠、燃油發動機造成的空氣污染，造成的呼吸病變則是「每萬億千瓦小時的死亡人數約為10萬人，每年造成54,000人死亡。」
很多人只在乎核電的輻射傷害風險，但別忘了核電也是低碳能源，並且是低碳能源中，唯一能夠做為工業化國家電力基礎需求的能源(基載電力)，因此法國在石油危機時，積極將國內電力全核電化，達到80％，自此法國沒有煤碳的需求，在發電量完成低碳環保目標。雖然太陽能因為半導體製程的進步，成本迅速下降，但是受到時間與天候的影響，使得太陽能存在巨大的應用限制，這就是為什麼這麼多年來，美國對於太陽能、風能等可再生能源技術確實有所進展，但是美國的低碳能源比例中，近三分之二仍然是仰賴核能，而德國雖然在太陽能與風能的發展令人印象深刻，但是別忘了自2011年以來，德國的煤炭和天然氣耗用量也同步在攀升。
剛才強調兩起核電事故的人員傷亡比例極微，並不是要大家忽視核能的風險，而是希望大家不要過度擴大。事實上，現今的核能雖然相對安全也低風險，但是核能還可以表現的更安全、更便宜，也能產生更少的放射性廢料。現今已有許多正在開發中的新式核反應爐，可以降低熔毀的風險，並且能更有效率地轉換核燃料，使其殘留量更低更少，也就是所謂的「第4代核能反應爐」某一些第4代核反應爐的設計還是美國很早就開創的。例如在20世紀60年代在田納西州橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge)就已經建造了「熔鹽式反應爐」；這種反應爐使用的是液態狀核燃料而不是實心棒，這是從本質上使核電更安全、更有效的特徵之一。然而美國卻並沒有進一步開發，反而是中國大陸的中國科學院，卻正在利用橡樹嶺的經驗與教訓，試圖建立自己的熔鹽反應爐，他們預計在20世紀20年代早期完成商用化。
另一個核能的疑慮就是核武擴散，但是肯尼認為核能做為開發中國家所需要的民生技術，即使美國不提供，這些國家也會轉向俄羅斯或中國大陸來購買核能技術，他們提供的核能技術是否造成核武擴散，就不是美國能掌握的，相對的，而美國的工業信譽仍然比俄羅斯或中國大陸來得好，假如美國願意提供，等於是佔有足夠的核能工業領域，那麼核武擴散的問題就是由美國來把關了。
總之，所有這些都表明，反核僅出現在已有核電的部分已開發國家，核能是未來數十年在開發中國家正在萌發的能源產業。肯尼認為，美國最大的利益就是趕緊加入這場核電開發競爭。
(中時電子報)
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