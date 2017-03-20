提數據自清 北市保大：轉運站盤查刑案績效好
盤查客委會主委李永得惹議，台北市警保安大隊今天公布該處去年5月中旬迄今，保大在該處盤查巡邏查獲的刑案數據，證明該處為市警局核定的治安熱點，符合警職法第6條第6款「指定」盤查的公共場所規定。
總計去年5月16日至今年3月19日，保大在台北轉運站以盤查方式查獲包括毒品、竊盜、通緝犯、失蹤人口等項目共419件刑案與失蹤人口績效。包含查獲129名通緝犯、234名攜帶（或販賣）1至3級毒品嫌犯、49名失蹤人口，甚至還包括3件送貨至轉運站的貨車司機酒駕案件。
保大大隊長姜祖培今也出面受訪指出，根據警職法，警方只要有合理懷疑就會攔查，而合理懷疑的標準，牽涉員警的專業素養及教育訓練；若大眾認為有精進空間，願檢討改進。
該案北市警督察室已派員至保大調查，取得員警蒐證畫面，釐清盤查是否有違失。
李妻、立委邱議瑩則力挺丈夫，稱「看到警方的說法，我更覺得超瞎的喔！」另有北市議員在臉書指保安大隊「皮在養」，下月開議將請保大專案報告，引發警界反彈。
(中時)
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