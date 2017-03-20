北京市總部企業數 突破4千家

我要評比

北京市政府今天發表統計指出，到2016年底，擁有下屬企業、總部設在北京市的企業（總部企業）達4007家，較2015年底增加70家。

中新社報導，同一統計還指出，2016年1至11月，北京市總部企業的資產總值，占北京全市企業資產總值的74.2%；營收則占全市企業的71.6%；獲利更占全市企業的9.8%。這3項數據均較2015年底明顯提高。

北京市商務委員會總部經濟處副處長張炳詞說，未來一段時期，北京市將規劃一批總部企業聚集區，並重點培育其中的科技創新型企業。

他表示，北京市還將優化政策措施，吸引世界尖端企業前往北京發展，以提升總部企業聚集區的國際化水平。1060320

(中央社)