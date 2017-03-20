廣東84歲老婦雨夜翻牆逃離老人院

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中國大陸廣東省出現一位84歲的「老頑童」，她在凌晨雨夜時翻越高牆並撬毀鐵絲網逃離老人院，為的是返鄉。

廣州日報今天報導，韶關湞江公安分局昨天向媒體通報，這名老婦居於市區大學路某養老院。

本月12日凌晨，正當雨夜之際，老婦撬毀2公尺多高處的牆頂鐵絲網，越過圍牆並成功逃離養老院，而老婦的目的是回到80多公里外的家鄉。

據說，這80多公里的路段上還有險要的山路。

警方指出，老人將在老人院中使用的被褥衣物打成2大包挑在肩膀上，在夜色中蹣跚著朝家的方向走去。

報導表示，所幸當時路上有市民開車經過，見到白髮蒼蒼的老婦，心有不忍，於是停車詢問。當聽到老婦欲步行前往羅壩鎮時，這名市民十分驚訝，於是把她送到湞江公安分局東河派出所。

其後，東河派出所把這名「頑皮」的老婦安全交由家屬領回。

經檢查，這名老婦無傷無痛，在家屬的陪伴返回養老院入住。1060320

(中央社)