台灣有轉播 讀賣巨人盼台灣成第2主場

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日本職棒讀賣巨人隊今天在台灣宣布，新球季主場例行賽，台灣由緯來電視網和愛爾達電視轉播，盼台灣成為第2主場。

緯來電視網和愛爾達電視表示，和巨人隊簽下5年約，如果巨人隊打進季後賽，台灣也將看得到季後賽巨人隊主場的賽事。1060320

(中央社)