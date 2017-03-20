李永得案 地院發言人：可從職權行使法看

客委會主委李永得質疑遭警方盤查，在臉書上發表相關看法，引來討論；台北地院發言人廖建瑜說，建議可從警察職權行使法第6條，討論當時相關要件是否符合。

李永得昨天在臉書表示，在轉運站要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」；李今天也在臉書提出「大法官釋字第535號」重點，強調自己只是以一個民眾立場，跟警方理性論法；也有很多民眾因此案，拿出「大法官釋字第535號」進行討論。

廖建瑜說，大法官釋字第535號主要是在說明警方進行「臨檢」的相關情況，如果是「盤查」，可看警察職權行使法第6條規定。

廖建瑜解釋，警察於公共場所或合法進入的場所，得對於下列各款之人查證其身分：1、合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者；2、有事實足認其對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者；3、有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身分之必要者。

4、以及滯留於有事實足認有陰謀、預備、著手實施重大犯罪或有人犯藏匿之處所者；5、滯留於應有停（居）留許可之處所，而無停（居）留許可者；6、行經指定公共場所、路段及管制站者。

廖建瑜強調，第六款的「指定」（行經指定公共場所、路段及管制站者），以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。

廖建瑜說，根據媒體報導，雖然有看到事發時的影片，但無法得知事件原貌，不清楚警察是依據警察職權行使法哪一條進行盤查；更重要的，「各要件需求不同」，因此無法判斷。

不過，有不願具名的法官指出，警察當時未堅持讓李永得拿出證件進行盤查，就「輸了一半」，因為這會讓外界認為，這個執法是沒有依據、是心虛才放行；倘若警察當時是按照警察職權行使法第6條第6款規定，警察就會「逆轉勝」，因為只要行經指定區域，警察可直接盤查；從本案來看，警察或採用第1款和第6款規定，盤查李永得。

台北市警察局保安警察大隊第5中隊長陳豐盛表示，依警察職權行使法第6條第1項第6款規定，台北轉運站是經由大隊長核准的重點治安區域，也是依據此法律條文精神，在車站內執行安維勤務，並簽巡邏箱，因此依法有據、並無不妥。1060320

(中央社)