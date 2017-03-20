崔順實女鄭維羅引渡南韓未決 律師猝死

南韓前總統朴槿惠閨蜜干政醜聞主角崔順實的女兒鄭維羅在丹麥的辯護律師17日在自家猝死，死因不明。他生前試圖避免讓鄭維羅引渡南韓，今天是對引渡裁決提出上訴的最後一天。

丹麥「號外新聞」（Ekstra Bladet）報導，鄭維羅的律師布林肯柏格（Peter Martin Blinkenberg）3月17日在蘭格蘭島（Langeland）羅哈爾斯（Lohals）家中死亡。

英文「韓國時報」（The Korea Times）報導，布林肯柏格擅打金融官司，丹麥檢方決定將鄭維羅引渡南韓後，布林肯柏格試圖讓鄭維羅留在丹麥。

布林肯柏格正準備正式對丹麥法院的引渡裁決提出上訴。鄭維羅1月3日被捕後一直遭羈押。

布林肯柏格猝死引發懷疑他遇刺，好讓鄭維羅順利引渡南韓。

丹麥記者、在首爾擔任特派的伯恩森（Markus Bernsen）今天告訴韓國時報，布林肯柏格死亡「不會改變什麼，她可換新律師，仍將對引渡裁決提出上訴。」而今天是鄭維羅可提出上訴的最後一天。（譯者：中央社羅苑韶）1060320

(中央社)