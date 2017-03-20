北市議員要保大來報告　遭網友嗆「好大的官威」

民進黨台北市議員劉耀仁在臉書表示，保安大隊皮在癢，開議要叫他們來議會專案報告，卻遭大批網友反嗆「好大的官威」。（摘自劉耀仁臉書）

客委會主委李永得遭警方攔查事件惹議，今民進黨台北市議員劉耀仁在臉書轉貼相關新聞表示，「皮在癢」，下個月開議要抽警政衛生委員會，叫保大來專案報告，還嗆「本人擅長止癢」。

不過，該篇文章PO出，隨即引發網友不滿，留言怒批「議員好大的官威」，乾脆請官員們直接把職稱、官階穿在身上，警察就知道官很大，不會盤查了。還有網友質疑劉耀仁濫用職權，趁機修理警察，「對得起選民嗎？」

劉耀仁則回文表示，保安大隊是一個有奇怪文化的單位，濫用警察權是「出了名的」，強調自己一直在關注濫權問題，無論被盤問的人是誰，只要向他陳情，他都會處理。

劉耀仁還說，對於台北市警員的照顧「問心無愧」，他曾為爭取首都加給質詢10次，警察的選民服務也多，今天是愛深責切、就事論事，難道保大真的一點改善空間都沒有嗎？

他強調，用「皮在癢」3個字沒別的含意，只要認識他的警察都知道那是常用的發語詞，至於不習慣的朋友，他說聲「歹勢」，15年來為警察爭取最多福利的就是自己，自認最有資格對這些瑕疵提出看法。

(中時)