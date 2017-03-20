清大與農友結合 在地米直送校園
清大厚德書院和載物書院學生組成「風雲在地健康米」團隊，關懷在地食物及農業議題，在校方支持下引進新竹在地生產稻米，未來良好品質、健康無毒的新竹好米將直送學生餐廳。
「風雲在地健康米」團隊認為，國內校園餐廳的食材缺乏令人信賴的把關機制，無形間阻斷學生對食材來源的認識，對在地食農文化往往一無所知，清大每天供應8000人以上餐飲，透過產地直送，可加深同學對食農教育文化的認知，也能幫助農民。
清大總務長呂平江表示，清大校園餐廳風雲樓1年半前由總務處收回自營，以減低店家場地租金方式，讓業者將成本多用在食材改善。如今有學生團隊起而力行，學校理當支持，未來盼能號召更多餐廳櫃位共襄盛舉。
學生團隊20日安排試吃活動，讓師生實際體驗在地健康米跟餐廳習慣用米的差別。校方6間合作店家之一的「也果蔬食」表示，這次由在地農友直送的稻米，的確比以前用米來得好吃，且保證健康無毒。
產地直送的食米包含香山劉世鑑生產的台南11號稻米，新豐劉政育生產的桃園三號香米。稻米皆通過農藥檢驗「零檢出」認證。學生團隊直接拜訪生產農田，了解農友的生產情況，透過親身參與，為師生的飲食品質把關。
(中時)
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