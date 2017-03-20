國5翻車月餘 廢除蝶戀花旅行業執照
2月13日，蝶戀花旅行社承辦的1日遊，在國道5號發生遊覽車嚴重翻車意外，造成33人罹難、11人受傷。交通部觀光局今天正式廢除蝶戀花旅行社旅行業營業執照。
交通部今天下午舉行「國道5號遊覽車事故善後保險理賠及改善作為」記者會。
觀光局副局長張錫聰說，2月14日觀光局已依消費者保護法規定，要求蝶戀花立即停止經營旅行社業務，之後繼續行政調查，勞動主管機關發現蝶戀花以靠行友力通運經營遊覽車業務，事發車輛為旅行社所有，駕駛也是旅行社僱用勞工，違法經營核准登記範圍外業務。
張錫聰表示，蝶戀花不但違法營業，且提供的旅遊服務，另有損害消費者生命、身體、財產且情節重大，依發展觀光條例及消保法規定，廢止蝶戀花旅行業營業執照。1060320
(中央社)
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