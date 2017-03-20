女棄養毛小孩 動保所公布畫面懸賞3萬
基隆1名女子昨天上午將紅貴賓公犬棄置在安樂路2段「貝貝家寵物店」門口後離去，動保所今天公布畫面，盼民眾提供線索，若因此找到飼主，最高可獲3萬元獎金。
動保所長陳瑞濱表示，1名頭戴全罩式銀色亮粉安全帽，戴著口罩身穿深綠色外套、黑色內搭褲、白色布鞋的長髮的女子，昨天上午11時45分，提著1 只紅色寵物提袋，放置在安樂區安樂路2段225號「貝貝家寵物店」門口後離去。
過程全被店家監視器錄下，業者打開提袋發現竟是隻紅貴賓公犬，今天將紅貴賓和監視器畫面帶到動保所報案。業者廖女表示，丈夫當天外出接送狗回來，發現門口有個提袋，打開後發現是隻紅貴賓，調閱監視器後，發現女子當時有遲疑幾秒再離開。
「這已經是第2次了，沒辦法再認養了」，廖女呼籲，民眾要仔細評估是否有能力和時間照顧毛小孩，若有任何困難可以尋求外界協助，其實有很多善心人士願意認養紅貴賓。
陳瑞濱指出，依女子涉案情節，最重可處新台幣15萬元罰鍰，動保所將依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案的民眾，依法給予罰鍰2成最高3萬元作為獎勵。1060320
(中央社)
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