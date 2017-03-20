緝毒斷根 苗警掃蕩危害偏鄉販毒集團

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苗栗警方執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園緝毒專案」，破獲謝姓藥頭等3人販毒集團，逮獲11名藥腳到案，其中多人具原住民身分，觸角深入偏鄉部落，毒害原鄉不淺。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年3月20日

苗栗警方執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園緝毒專案」，破獲謝姓藥頭等3人販毒集團，逮獲11名藥腳到案，其中多人具原住民身分，觸角深入偏鄉部落，毒害原鄉不淺。

苗栗縣警局刑警大隊、大湖分局及海巡署苗栗查緝隊執行「斷根溯源及防制毒品入侵校園緝毒專案」，聲請多張搜索票，今天兵分多路前往苗栗市、大湖鄉、泰安鄉等地，一舉破獲謝姓(39歲)、林姓(53歲)、黃姓(女，40歲)藥頭販毒集團，並緝獲11名藥腳，共起出海洛因2.75公克、安非他命78.22公克，吸食器及電子磅秤等證物。

警方表示，該販毒集團販毒地點含蓋苗栗市、大湖鄉、泰安鄉，且藥頭之間彼此相互聯繫，互通有無；其中謝姓藥頭及5名藥腳均為原住民身分，觸角更常深入偏遠山區之偏鄉部落，致使原鄉染毒，危害甚大。

警方指出，配合台灣高等法院檢察署規畫「斷根溯源及防制毒品入侵校園緝毒專案」，除18日針對轄內汽車旅館、搖頭舞廳、PUB、KTV、網咖等場所，加強臨檢「封城掃毒」之外，縣警局同時規劃數波緝毒專案，強力掃毒。1060320

(中央社)