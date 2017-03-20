酒後車內上下其手 女跳車呼救賠20萬換緩刑

40多歲蕭姓男子，去年3月間邀約一名女性友人到檳榔攤喝酒唱歌，之後蕭男藉口送對方回家，竟在車上上下其手，撫摸其胸部、大腿、臀部及腰部，被害人制止無效跳車逃跑，向巡邏員警呼救。台中地院審理時，蕭男賠償20萬元，換得6月徒刑、緩刑2年，並需參加3場法治教育。

判決書指出，蕭男去年3月18日下午女性友人外出，前往某檳榔攤喝酒唱歌，酒酣耳熱竟誤認「郎有情、妹也有意」，返家途中，竟邊開車邊伸手隔著衣物撫摸女友人胸部、大腿、臀部及腰，還探頭過去索吻。

被害人不斷以言語制止，身體閃躲，並以手推撥而抵抗，但因車內空間狹小難以掙脫；眼看蕭男將車越開越往偏僻處走，完全不是自己回家的路，在靜宜大學附近之萊爾富便利商店旁，被害人趁蕭男在沙鹿區屏西路、保成路口停等紅燈時，趁機跳車向經過之巡邏警車呼救而查獲。

台中地院審理時，蕭男坦承犯行，法官審酌蕭男無前科，且賠償20萬元和解，依強制猥褻罪判6月徒刑、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，且需參加3場法治教育。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)