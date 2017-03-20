傅崐萁不排除參選台北市長 藍綠議員看法分歧

針對花蓮縣長傅崐萁接受廣播節目訪問時吐露「不排斥」參選下屆台北市長，北市議會藍綠議員看法分歧；藍營王鴻薇認為，愈來愈多人表態有意角逐，這對國民黨是好事，綠營許淑華則說，台北市民對「建設型」地方首長接受度不會太高，台北市長可能是未來總統，國際能見度要夠，「傅縣長知名度夠高，不必再來亂這一局。」

外傳傅崐萁有意參選台北市長，他在廣播節目中今日正式吐露「不排斥」，甚至連高雄「也很好」；令外界對這位即將在明年卸任的五星縣長未來動向，給予更多關注。事實上，傅的妻子徐榛蔚也是國民黨籍立委，夫婦兩人在花蓮政壇影響力很高，但是能否跨越中央山脈來到西部，甚至進攻首都北市，仍在未定之天。

北市議會議員王鴻薇說，2018國民黨只能有一組候選人選市長，即使傅崐萁無黨籍，未來勢必要如柯文哲模式取得國民黨支持，才可能勝選；她表示，柯文哲已由神壇下凡成為常人，政績如眾所知，平平，此際有愈來愈多藍營人士表態想選台北市長，對國民黨是好事，其實任何在任縣市首長要換跑道，都必須面臨提早遷戶籍，一旦傅縣長遷走戶籍，則縣長之職可能由中央派任，這對下屆的花蓮縣長布局，是艱難的「技術性問題」。

綠營的許淑華表示，傅縣長的知名度夠了，實在不必再來亂這一局。她表示，過去在中央馬政府挹注支持下，傅崐萁可以將縣長工作做到，但發展地方特色，呼喚年輕人回鄉，行銷地方的觀光等軟體仍有待外界持續檢驗，何況台北市民對未來市長的道德和社會觀感也有高標準，傅崐萁的官司爭議仍未完全解決，要說服市民並不容易。

親民黨議員林國成表示，傅崐萁如以無黨籍來北市參選，與柯文哲兩人，一有政績，一無政績，他認為柯的白色力量會消退，因而陷入苦戰；不過親民黨多半是臨門一腳，屆時會不會以政黨之力支援曾屬親民黨的傅崐萁，林國成說現在談為時太早。

(中時)