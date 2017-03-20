金大「特色大學計畫」，再獲補助1500萬元

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國立金門大學106年度再獲教育部「特色大學計畫」補助1500萬元。（李金生攝）

國立金門大學106年度再度獲得教育部「特色大學計畫」補助1500萬元，校方表示有助於強化學校與金門在地連結，培養更多具有兩岸及國際觀的優質人才。

教育部在104年底推動「特色大學計畫」，目的在引導大學因應社會經濟發展及人口結構變化，整合學校自身與當地環境、資源條件，透過學校特色的發揮，找到自己的定位，並帶動地方發展。金門大學提報的「金大HERO養成計畫」已連2年獲得1500萬元補助。

金大指出，這項補助計畫有助於校務發展，特別是強化學校與金門的在地連結性，吸引兩岸和東南亞學生就讀，使金大成為更優質、多元化的「特色大學」。

「金大HERO養成計畫」透過「金門學概論」全面性的通識教育，以鼓勵學生參與兩岸僑鄉壯遊計畫、海內外志工服務隊、社區營造與活化計畫、創意創業團隊，以及特色體驗營等活動做為策略發展方向，協助學生探索自我、瞭解自我與挑戰自我，培育國際移動力和做好服務人群的準備。

該項養成計畫的主軸之一為成立整合產官學研組織資源的「金門地區知識文化中心」，涵蓋戰役史蹟、建築文化資產保存利用與低碳島建構發展的基礎資料收集整編、研究推廣和經營與利用，以成為臺灣與國際研究「金門學」重要的文資資料中心為目標。主軸之二為成立「金門地區產業創新加值中心」，以強化與產業界合作機制，擴大創新思維，並鼓勵教師投入區域產業整合與研發或自行創業，促成產業品質與產能之升級為目標。目前已有「酒類及農產品加工研究中心」、「養生暨長照研究中心」及「兩岸經貿與商務研究中心」等3大研究中心。

金大強調，未來將繼續透過「特色大學計畫」，將金大的研究能量與成果澆灌於地方產業，促進學校、區域、兩岸與僑界良性互動，形成正面向上的良性循環，打造永續經營發展且富有金門當地特色的大學，並朝區域與國際間著名的特色精緻大學目標大步邁進。

(中時)