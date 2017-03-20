林內紫蝶季起飛多元活動 精彩大獎等你拿
林內紫斑蝶季翩翩起舞，本月25日至4月2日兩周登場，林內鄉公所呼籲繼續守護外，也安排鋼琴詩人王俊傑、兒童劇團、飛鴿魔術秀等多元表演，更有專業紫蝶生態導覽，讓大眾更懂得如何珍愛大自然。
每年清明節前後，紫斑蝶北返過境是台灣年度生態大事，林內是紫斑蝶行經雲林的重要鄉鎮，國道3號觸口段被稱為蝶河隘口，美麗的蝶河生態景象，雖然短暫且可遇不可求，但鄉公所非常寶貴瞬間的美景，特地在國道3號旁、紫蝶必經途徑種了3分廣的蜜源蜀葵，提供紫斑蝶休憩的食物。
紫蝶季邁入第11年，林內鄉公所上周六以路跑為紫蝶季揭幕，象徵紫蝶「跑」到林內來。上午紫蝶仙子與文創Q版紫蝶再度為蝶季暖身。
鄉長張維崢說，大自然生態環境保護還是蝶季的主軸，創意活動讓更多人意識保護河川、愛護紫蝶的使命，因為環保和生態就是一場馬拉松路跑，既長且久。
兩周紫蝶季除了藝文活動外，還有在地小農市集、闖關遊戲、摸彩等，完成闖關可兌換紀念野餐墊，電動自行車是摸彩最大獎。
(中時)
關鍵字：紫斑蝶
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