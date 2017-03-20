裁判憲法審查制度 將以人民聲請為限

總統府司法改革國是會議今天召開第二分組第三次會議於，針對「裁判憲法審查制度」的配套措施，決議原則上以人民聲請為限，必要時檢察總長得提出聲請，但不溯及適用。

司改第二分組今天上午召開會議，歷時4個小時，會中就裁判憲法審查制度的配套措施作出多項決議，原則上以人民聲請為限，但必要時，檢察總長得為保障人民憲法上權利提出聲請。

會中也決議，大法官審理案件，包括未來的裁判憲法審查及一般憲法解釋案件的表決門檻，應由三分之二調降為超過二分之一；建立釋憲聲請書公開機制；建立主筆大法官及表決結果具名機制；立法明定大法官審理案件時，原則上應行言詞辯論程序。

針對裁判憲法審查，應建立強制專業代理制度；審理結果為不受理時得不附理由予以駁回。就大法官受理裁判憲法審查的選案標準，會議決議應立法明定標準。又為提供人民即時的司法救濟，大法官於必要時得自為判決。

此外，未來將建立主筆大法官具名制度，以提升大法官解釋程序的效能，有利於判決論點一致；大法官個人持合憲或違憲之表決立場亦應公開。大法官行使職權亦為司法權的行使，應比照一般民、刑事訴訟程序，以進行言詞辯論為原則。

會議並決議，將下列五項議題列為修先討論議題：關於終審法院不同意見書制度；司法機關不適用中央政府總員額法；改革上訴制度，避免無罪改有罪的突襲性裁判；設立商業、勞動、稅務專業法院或法庭；切斷政治與司法判決的糾葛，維持司法中立。

至於4月10日第四次會議，則將討論2-3「關於終審法院成員、員額、選任程序及民刑事上訴程序之改革」等子題。

(工商)