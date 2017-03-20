前「黃金戰士」馮勝賢 獲聘任中職聯盟秘書長

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前兄弟象球員馮勝賢，是27年來第1位球員出身的中華職棒聯盟秘書長。(資料照)

出身兄弟象的「老邦」馮勝賢，確定獲聘接任中華職棒聯盟秘書長，成為球員出身擔任聯盟秘書長第1人，他20日已到聯盟與員工見面，聯盟將在近日內布達這項人事令。

今年42歲的馮勝賢，1997年至2007年場效力前兄弟象，引退後在兄弟象與前義大犀牛擔任守備教練，2015年11月獲犀牛球團不續約通知，但同年2015年考取國立體育大學競技與教練科學研究所競技教練組博士班，目前正在攻讀博士。

馮勝賢是中華職棒開打27年來，第1位球員出身秘書長，意味聯盟會長吳志揚，期借重他技術面與職棒球員的瞭解，為聯盟未來運用帶來新局面與作為。

(中時電子報)