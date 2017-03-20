上海虹橋機場T1新樓 26日啟用
台灣飛上海虹橋機場落地的虹橋機場1號航站樓改造工程即將完工，《新民晚報》報導，虹橋機場1號航站樓改造工程主要包括1號航站樓改造、交通中心和市政綜合配套一階段工程等三部分。
這三部份和改造後的A樓26日同步投入使用，新建成的交通中心通過地下通道，讓航站樓、停車庫、軌道交通車站的無縫銜接，讓多種交通在一個屋簷下「零換乘」；未來還將在通道上設置大量無行李旅客值機辦票櫃檯，旅客在穿越商業走廊時就可辦理值機手續和登機牌。
原本在B樓運營的國際航班及春秋航空公司的國內航班將搬遷至A樓運營，商業面積也比原先增加一倍，包括免稅店2080平方公尺，並提供中式、西式和日式等多樣化餐飲選擇。
(旺報)
關鍵字：虹橋機場
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