歐洲譴責他掃毒 杜特蒂痛罵：瘋子

我要評比

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天形容毒舌批評他掃毒的歐洲議員是「瘋子」，並再次矢言殺光毒品犯。

法新社報導，歐洲議會上週發布決議，譴責杜特蒂對毒品宣戰造成「許多人遭非法殺害」，杜特蒂昨天深夜在緬甸演講時忍不住飆罵。

常對批評者出言不遜還滿口髒話的杜特蒂表示：「我不懂這些瘋子，你們為什麼要這樣強人所難？幹嘛不管好自己就好。」

杜特蒂去年年中上任後主導根除毒品之戰，他說，如果不掃毒，菲律賓可能成為毒品國家。

杜特蒂堅稱沒要求安全部隊違法，但他先前多次要求殺死數以百萬計毒蟲，並矢言特赦因殺人被判有罪的員警。

他今天警告，還有許多人會被殺。

「會有更多人死，我說，我不會停手，我會繼續，直到菲律賓最後1個毒梟被殺死，街頭看不到藥頭為止。」1060320

(中央社)