鄭文燦攜手學生 農業博覽會春分插秧
桃園市長鄭文燦今天前往新屋區，與桃園農工學生及農民一同下田插秧，象徵孕育2017桃園農業博覽會彩繪稻田主視覺景觀。
鄭文燦表示，「2017桃園農業博覽會」將於4月22日（世界地球日）到5月14日試營運，明（107）年正式營運，在新屋氣象站旁農博基地舉行，今天在春分時刻種下秧苗，長成後將可看到設計師蕭青陽所設計的農博主視覺及多樣化蔬果圖騰，展現彩繪稻田生機，也讓遊客欣賞農博的魅力。
鄭文燦指出，桃園是台灣工業科技的重鎮，「2017桃園農業博覽會」融合在地生態、科技及文化特色，呈現農村生活的百工百藝，同時體現「循環經濟」、「永續發展」理念，將科技主題納入。
他說，包括展出全國第一個以浮島式太陽能發電的光電埤塘及「生命樹」光電系統，提供農博基地用電；也有空氣製水機，提供以空氣製成乾淨飲用水，呈現循環經濟的特色，並呈現科技農業及未來農業方向，讓大家重新看到農業的價值、魅力及希望。
鄭文燦說，「2017桃園農業博覽會」展覽完畢也會保留農博基地，與永安漁港等設施規劃為系列觀光聚落；在農博基地外，桃園將自今年開始，於市內約160口埤塘陸續推動太陽能光電系統，發展更多光電埤塘，打造綠色城市。1060320
(中央社)
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