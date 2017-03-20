大馬男子糗大了 水管軸承助性卡關哀號

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大馬一名男子突發奇想，竟以水管的軸承助性享受魚水之歡，不料，事後無法卸除水管軸承，只好送醫。最後幸經消防隊利用切割器切斷軸承，才讓這名男子脫離窘境。

馬來西亞「中國報」、「星洲網」相繼報導這則利用水管軸承助性卡關新聞。「中國報」報導說，這名男子先將下體套上水管軸承，希望提高「性」致，事後雖用盡各種辦法，仍無法取下水管軸承。

根據「星洲網」報導，這名男子事發12小時後才送醫治療。大馬消防隊員獲報後嘗試利用氣壓式的切割器切斷軸承，讓這名男子脫離窘境。

大馬媒體報導說，這名男子為增添性愛樂趣，竟異想天開，最後飽受煎熬，真是得不償失。1060320

(中央社)