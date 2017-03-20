傳統領域劃設 總統：原轉會需嚴肅討論

總統蔡英文今天說，轉型正義是長期的社會工程，今天繼續踏出重要的一步；對於傳統領域劃設，以及平埔族群身分回復，由於影響層面很廣泛，原轉會需要嚴肅地相互交換意見。

蔡總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會。

蔡總統致詞指出，今天是總統府原轉會第1次委員會議。從去年8月1日原轉會設置要點核定後，經各族內部推舉，委員陸續產生，也開過預備會議，現在終於要進入正式會議討論。

她說，「這一路走來，的確花了一些時間。有些人可能認為，原轉會的步調不夠快」。不過，她要和委員以及政府同仁們互相勉勵，「轉型正義是長期的社會工程，而今天，我們繼續踏出重要的一步」。

蔡總統說，原轉會目標就是要釐清歷史真相、促進社會溝通，然後提出適當的政策建議，讓台灣社會走向和解。

她說，過程中，原住民族各族族人，透過內部討論，推派各位委員，跟她所代表的政府，要一起坐下來，進行對話和協商。這其實就是原住民族尋找以及實踐自治精神的嘗試。而原住民族的自治，確實也是許多族人長期追求的目標。

蔡總統說，今天邀國立東華大學副教授蔡志偉、原民會，準備「原住民族自治法」的專案報告。她希望，能聽到族人對自治的實際想法，經討論，確認往後自治法案推動方向。相信透過這樣的參與，原住民族自治的目標，將能夠更有效、更穩健落實。

她說，幕僚單位共收到26個正式提案。這表示，委員對原轉會運作都相當有使命感，認真蒐集族群內部或專業領域意見，每個提案，都必須慎重處理。今天會議也要確認原轉會「主題小組」運作方式。接著，委員提案，若有必要深入研究、詳細釐清真相，便可以交給主題小組工作團隊負責。

不過，蔡總統也提到，有兩個重大的議題，分別是傳統領域的劃設以及平埔族群的身分回復，由於影響層面很廣泛，社會上也有許多討論。「稍後，我們需要嚴肅地就這兩個議題，相互交換意見。」

蔡總統強調，「我必須承認，原住民族的歷史正義和轉型正義議題，不但有複雜的過去，還牽涉到當下的認知落差，甚至是利益衝突」。此外，政府的法制，和各族的傳統文化之間，也存在著鴻溝。

她說，這就是為什麼，即使原民會已經在體制內盡了許多努力，問題卻不一定能一次解決。「這也是為什麼，需要原轉會的對話機制，用集體的智慧來面對挑戰。」

蔡總統強調，總統府的原轉會是政府和原住民族之間，具有高度、並且對等的對話機制。「我們在這裡的對話，不是要取代行政或立法的權限，而是要一起找到克服歷史傷痛、促進和解的道路。」1060320

(中央社)