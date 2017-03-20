豐原公老坪山區烽火四起 警逮縱火男嫌

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擔任工廠臨時工的張嫌否認蓄意縱火，聲稱「天冷為取暖、丟煙蒂不慎」才引發火警。（王文吉翻攝）

27歲張男涉嫌於豐原區公老坪偏僻山區縱火，引發當地居民恐慌。（王文吉翻攝）

台中市豐原區公老坪偏僻山區本月12日連傳3起火警，消防人員疲於奔命，而山區突然烽火四起，引發當地居民恐慌，傳言有人蓄意縱火；經豐原警方組成專案調查，上午宣布破案，逮捕涉案的27歲張男。

專案小組調閱案發處附近50多處路口監視器，鎖定身著藍色上衣、騎乘自行車的男子涉有重嫌，研判他與公老坪有地緣關係；經派員埋伏、查訪多日，於附近工廠尋獲作案用的腳踏車，並逮捕張姓男子。

警方調查，27歲張嫌有竊盜、搶奪等前科，他受雇於水源路北坑巷一家工廠，擔任臨時工，一開始否認縱火，經員警提供監視器畫面，才坦承犯行；他聲稱「天冷為取暖、丟煙蒂不慎」釀禍，否認蓄意縱火，警方認為是辯解之詞，訊後依公共危險罪移送。

(中時)