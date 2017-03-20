立委質疑國旅補助有弊端 觀光局2個月內查清

民進黨立委黃國書（見圖）20日在立法院交通委員會質詢有關「新台幣3億元擴大國旅補助方案」。（劉宗龍攝）

對此，交通部長賀陳旦（左）答詢承諾，一定在2個月內查清，向外界提出明確的報告。（劉宗龍攝）

交通部長賀陳旦（見圖）答詢承諾，一定在2個月內查清，向外界提出明確的報告。（劉宗龍攝）

去年11月開始實施的「新台幣3億元擴大國旅補助方案」已於1月初執行完畢，目前進入核銷階段。民進黨立委黃國書20日在立法院交通委員會質詢指出，有旅行社業者以假資料申請，質疑有弊端。對此，交通部長賀陳旦答詢承諾，一定在2個月內查清，向外界提出明確的報告。

(中時)