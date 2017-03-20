為了一輩子照顧他 她向癱瘓17年的他求婚!

劉珠娟問陳寶全「要不要跟我結婚」，陳寶全激動得起身點頭說「要」。(鐘武達攝)

田中警方及張榮發基金會今天到二水鄉關懷慰問臥床 17年的陳寶全，他的「朋友劉珠娟」代表收下慰問品。(鐘武達攝)

「愛他，就照顧他一輩子」！62歲的劉珠娟照顧癱瘓在床的「朋友」陳寶全17年，陳寶全孑然一身，唯一收入是每月4800多元的殘障補助，劉珠娟不離不棄被笑是「傻女人」，但她願意永遠為他付出，還鼓起勇氣問陳寶全「要不要跟我結婚？」

田中警分局源泉派出所員警林正藤，今年2月家戶訪查，發現二水鄉合興村一棟老舊平房住著1名癱瘓在床的65歲老人陳寶全。陳男17年前腦溢血，四肢全癱，口齒不清，但意識清楚。

陳寶全未婚，沒有親人同住，在他的身邊只有「朋友」劉珠娟。臥病17年來，除了政府每月4800多元補助，都靠劉珠娟打零工接濟，生活困頓，警方了解後，主動介入關懷，也通報張榮發基金會送來關心與慰問。

源泉派出所副所長蕭幸琪今天會同張榮發基金會代表造訪慰問，原都以「朋友」自稱的劉珠娟，終才娓娓道出她與陳寶全的緣分，她說，20多年前與陳相愛，沒想到，短短5年，陳就病倒，「因為愛，我不曾想過要離開」。

劉珠娟17年來每天幫陳寶全翻身、洗澡、餵食、陪伴聊天，還要利用短暫的空閒打工賺錢 ，問她為何這麼做，不變的回答就是「愛」。

「要！」一心照顧，劉珠娟早已忘記什麼是名份，直到昨天，有人問她想不想跟陳寶全結婚，她毫不思索說願意，接著她轉頭問了病床上的陳寶全，頓時，陳寶全情緒激動猛點頭，更用力喊出「要」，看得大家都動容。

(中時)