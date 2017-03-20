波隆那書展展位鬧雙胞 台北書展基金會發聲明

2017義大利波隆那書展台灣館鬧雙胞，將有兩個台灣單位在波隆納展出，一邊是台北書展基金會，另一邊是獲文化部補助前往、前台北書展基金會執行長黃寶萍所屬的元素人創意出版公司。針對這起雙胞疑雲，今日台北書展基金會特別就此事發表聲明。

台北書展基金會在聲明中指出黃寶萍離職原因，提到黃寶萍在2016年期間，身為書展基金會執行長，但卻對同事挖角，還號稱有政府部門支持，將自立門戶和書展基金會競爭，恐有違反工作倫理之嫌。聲明稿指出，黃寶萍回應那都是氣話，表示她不會做出傷害基金會的事，只是想另外成立出版公司。

由台北書展基金會所主辦的台灣館，以「台灣繪本美術館」為策展概念，並由藝術家鄒駿昇擔任策展人，推介國內30位創作者136件精彩作品、展出18家出版社61本具有原創精神的繪本出版品。

由元素人創意出版公司所主辦的台灣館，以「台灣無限」（TAIWAN∞）及主題展區〈一種內容．多元運用〉為主，將呈現本土原創繪本及圖像的多種授權方式及衍生商品。推薦插畫家有賴馬、林小杯等，並以插畫家賴馬作品《愛哭公主》作為主視覺。

台北書展基金會有關黃寶萍聲明全文如下：

台北書展基金會前任執行長黃寶萍，近來對外散播與事實不符的離職原因，本會在此做以下聲明。

自2015年底至2016年初本基金會前後任董事長交接之際，發現當時執行長黃寶萍許多違反法律及基本工作倫理與道德的問題，綜合如下：

1.未向董事會報告並得到同意之前，擅自與韓國Eric Young負責的TabonBooks 公司簽約合作電子書銷售平台。

2. 在董事會一再明確表達不與TabonBooks合作該案之後，仍然

A. 在董事會不知情狀況下，同意TabonBooks-Taiwan使用本會地址來申請Amazon雲端服務帳戶。

B.在董事會不知情狀況下，擅自為TabonBooks-Taiwan支付長達一年多的Amazon雲端管理費用，前後高達64萬餘元。

C. 在董事會不知情狀況下，任TabonBooks把台北書展基金會並列於其APP 開發者下方，並將基金會一家董事的書目上架iTunes Store 一年多時間。

2016年3月9日，董事會決議暫停其職務，並寄信要求當天缺席之黃寶萍出面說明。

3月29日黃寶萍出席董事會，經董事會指出其各種不當之行為，黃寶萍承諾負責解決與TabonBooks問題，不對基金會造成困擾。

當時基金會董事長王桂花並詢問黃寶萍為何身為執行長，卻在2016台北國際書展期間對自己同事挖角，還號稱有政府部門支持，要另立門戶與台北書展基金會競爭。黃寶萍回答那都是氣話，她不會做出傷害基金會的事情，未來只想經營一個出版公司。

本基金會董事會討論過各種對黃寶萍之處理方案。基於黃寶萍已經做出承諾，董事會決定以最大的善意相待，決定從寬處理。基於與人為善，本基金會希望黃寶萍知道自己錯誤後能改過自新，如此不只對她個人有益，也可以續保台灣文化界一名好不容易培養起來的人才。

但是近來本基金會發現黃寶萍以不符事實的理由為其離職開脫，不但扭曲焦點，也形成對本基金會董事成員聲譽之影響。

由於黃寶萍之言行完全辜負本基金會對她之善意，何以致此，本基金會董事會成員咸感不解，因此已經要求黃寶萍前來做一說明，並據以決定下一步如何行動。

以上聲明，敬請周知。

台北書展基金會

2017 年 3 月20 日

(中時)