台灣人最有好感度國家調查 第1名不是日本而是…
台灣人最喜歡哪一個國家？台灣民意基金會今（20）日發表一項民意調查，針對鄰近及世界主要國家，共12國進行好感度排行。結果顯示，台灣人最有好感的國家第1名是新加坡，其次則是日本，打破過往一般台灣民眾最喜歡日本的印象。
針對台人最喜歡哪一個國家，台灣民意基金會以中國、日本、美國、俄羅斯、菲律賓、南韓、北韓、新加坡、加拿大、澳洲、歐盟及沙烏地阿拉伯等12國進行調查。結果顯示，好感度排行第1名的是新加坡占87.1％，其次是日本83.9％、加拿大83％、歐盟78.7%％、澳大利亞78.6％、美國68.1％。
至於台灣人好感度最差的國家，排行第1名為北韓占81.1.%，再來是菲律賓57.3%，中國則排第3名47.4％，後面依序為，南韓41.7%、俄羅斯33.9%、沙烏地阿拉伯26.2%、美國24.3%、日本12%、澳大利亞6.6%、歐盟6.4%、新加坡6.2%與加拿大3.8%。
此外，據《風傳媒》報導，台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析，以年齡層來看，不同世代的人顯然對日本和新加坡的好感度有明顯差別，像是35歲以下的人喜歡日本遠勝過新加坡；而35歲以上的人喜歡新加坡則遠超過日本。而不同教育程度與黨派傾向在對日本與新加坡的好感度也有差異。
(中時電子報)
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