曳引車側翻南迴山壁 3部自小客遭波及

曳引車在南迴公路側翻，將自小客車夾在山壁間，場面驚險。（莊哲權翻攝）

1輛由方姓司機駕駛的曳引車，20日中午行經南迴公路壽卡段彎道處，疑因未減速，先擦撞1部對向自小客車後側翻至對向車道，將另1輛自小客夾在山溝邊，而遭擦自小客為了閃避，又與另1部自小客車擦，所幸4人均僅受輕傷。

今天中午11時15分許，由方姓司機駕駛的營業曳引車由屏東往台東方向行駛，行經台9線455K壽卡段大彎道處，疑因未減速，失控擦撞對向由杜女所駕自小客車，再側翻至對向車道。

體積龐大的曳引車，側翻後又將對向由邱姓所駕駛，往屏東方向自小客車推擠，夾在山壁邊溝，而遭擦撞的杜女亦因為閃避，致擦撞對向由泰國籍人士所駕駛，往台東之自小客車。

「真的好險」，警方表示，所幸肇事的曳引車是載運水泥的空車，非危險物質，人員均僅受輕傷，未造成重大傷亡，但因側翻曳引車佔用南下車道，且需大型拖吊車支援拖吊，暫時實施單線雙向管制。

(中時)