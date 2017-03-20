裁判憲法審查 檢察總長擬可提起聲請

司法改革國是會議第二分組第三次會議今天舉行；該組召集人林子儀說，今天會議就裁判憲法審查制度的相關配套措施進行討論，例如在聲請權人部分，檢察總長也可以提起聲請等。

林子儀會後舉行記者會時指出，今天的會議，委員們主要是針對司法院所提出，建立裁判憲法審查制度相關配套措施，進行討論。

林子儀說，在聲請權人的部分，原則上以人民為限，但基於保護人民憲法上權益必要，必要時也允許檢察總長，以公益代表人來提起；選案的標準，委員們決議，希望司法院就其所提供資料，做成具體的明文，成為選案標準基礎。

議決方式部分，林子儀談到，目前司法院解釋憲法時，必須要2/3人員出席才可以開會，也要出席人數的2/3同意，案子才能過關；但委員一致建議，「要從2/3的多數決改成1/2的多數決」。

林子儀指出，在裁判方式部分，將來大法官進行裁判憲法時，委員們多數認為得自為裁判；在不受理裁判的部分，多數委員支持可「不附上理由」，就可不受理。

林子儀也說，這樣的訟訴本身，專業性很強，多數委員建議要建立強制代理制度；更重要的，這個制度未來若建立，基本上不溯及既往。1060320

(中央社)