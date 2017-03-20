立院初審 僑委上限200人任期縮至2年

立法院今天初審通過僑務委員會組織法條文修正，僑務委員任期由3年改成2年，員額上限從180名增至200名，提案修法立委蔡適應盼5月底前完成修法。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會下午初審通過僑務委員會組織法第4條條文修正草案，本會設置僑務委員90人至200人，任期2年，得連任一次，為無給職；與現行規定180人、任期3年，人數增加、任期縮短。

會議主席、民進黨立委段宜康宣布全案完成初審，將交由朝野黨團協商。

提案修法立委蔡適應會後受訪表示，修正重點將僑務委員任期從3年改成2年，未來能與總統任期接近；其次，2年加上2年（得連任1次）總計4年，對僑務委員而言，體能或參與比較能夠負荷，實務上，發現有些僑務委員6年任期，最後1、2年無法投入在僑務工作，因為僑胞本身還有自己的事業要處理。

他說，另一重點是僑務委員名額從現行90至180人，改成90至200人，因配合政府的南向政策等，許多需要新聘的僑務委員，與會的立委們也認同這項修法，現行僑務委員的權益不會受到影響，須等新聘才會採取新策略，修法案扣掉協商期1個月，希望這個會期、5月底前完成修法。1060320

(中央社)