救菜價 雲林縣議員王又民購千顆高麗菜免費送
高麗菜價跌到谷底，菜農叫苦連天，雲林縣議員王又民上午接到林內地區農民訴苦，自掏腰包購買上千顆免費送，這已經是他第3度發心幫助農民紓困。
王又民指出，高麗菜正常菜價一顆至少能賣20元，如今卻跌到每公斤只有3、4元，許多農民都血本無歸，公部門也束手無策，農民哀鴻遍野，他已經多次接獲農民陳情。
「我嘛無法度！」王又民坦言，政府都無處置協助辦法，身為民代的他，也沒辦法，只好盡能所能掏錢買，能買多少算多少。
受助的農民將1000多顆高麗菜運抵王又民斗六服務處，讓路過及親友免費索取。一位婦人堅持要付費，王又民趕緊出面解釋，並建議她把愛心轉捐其他公益團體，她才釋懷拿了一顆。
(中時)
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