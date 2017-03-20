2017高雄獎即起至6／17高美館展出
今年1月2017高雄獎公布5名得主以及1名「何創時書法篆刻類特別獎」，即起至6月17日作品將在高美館展出，本屆得主從23歲到61歲跨越不同世代，用他們的觀點與媒材，表達了對當代社會議題的看法。
5位高雄得主有2位以油畫、壓克力做為創作媒介，陳劭彥的作品將平常路上的風景經過時間的轉換，從三維空間進入到四維，呈現出時間流動。張淳皓的油畫畫面左右一黑一白，傳達出看似分離的個體，卻在虛實間相互支持。
許進源使用編導式攝影呈現出劇場感，傳達出與自然共生共存概念。廖敏君以透明壓克力創造輕與重的空間感，作品中若有似無的線條就像思念與記憶。而鍾佩蓉的平面素描及版畫延展成立體裝置，則有種率直的黑色幽默。
(中時)
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