永遠的女神李麗華驚傳逝世 享壽93歲
2度榮獲金馬影后的女星李麗華今(20日)驚傳逝世，享壽93歲。她1953年因為演出《小鳳仙》一炮而紅，之後更以《故都春夢》、《揚子江風雲》拿下金馬影后殊榮，今日被香港男星翁午在臉書證實死訊，「李麗華今日離去，小咪姐，一路好走。」
李麗華上回在台露臉是前年的金馬獎，當時她獲頒終身成就獎，更由曾和她合作《秦香蓮》的成龍手中接過獎座，形成難得的「母子同台」畫面。
出身於梨園世家的李麗華，父母都是京劇名角，由於她尚在母親張少泉肚子裡時，母親仍有演出，只能用東西圍住肚子，讓她吃了不少苦，出生時更瘦弱地宛如小貓咪般，因此被取名「小咪」。
李麗華縱橫影壇數十年，一直是各種類型片都是不二的女主人選，也是華語影壇知名的高產量女星，一生主演多達140部電影，其商業片《小鳳仙》在華語時尚界帶起了鳳仙裝（高領旗袍）的浪潮，《秋瑾》看得蔣中正淚流滿面，稱她活秋瑾，還親自授勳，合拍片有《飛虎嬌娃》，是首位在好萊塢擔綱女主角的華裔女星。
(中時電子報)
關鍵字：李麗華、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。