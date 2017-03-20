永遠的女神李麗華驚傳逝世 享壽93歲

影星英格麗褒曼與影后李麗華世紀會面。(中時資料照片)

金馬影后李麗華驚傳逝世，享壽93歲。(中時資料照片)

李麗華前年來台參加金馬獎，獲頒終身成就獎。（圖／本報系資料照片）

2度榮獲金馬影后的女星李麗華今(20日)驚傳逝世，享壽93歲。她1953年因為演出《小鳳仙》一炮而紅，之後更以《故都春夢》、《揚子江風雲》拿下金馬影后殊榮，今日被香港男星翁午在臉書證實死訊，「李麗華今日離去，小咪姐，一路好走。」

李麗華(右)因《揚子江風雲》一片奪得金馬獎最佳女主角獎。(中時資料照片)

李麗華上回在台露臉是前年的金馬獎，當時她獲頒終身成就獎，更由曾和她合作《秦香蓮》的成龍手中接過獎座，形成難得的「母子同台」畫面。

李麗華在國劇《拾玉鐲》中，姣好的扮相與脆亮的嗓音，博得滿堂彩。(中時資料照片)

出身於梨園世家的李麗華，父母都是京劇名角，由於她尚在母親張少泉肚子裡時，母親仍有演出，只能用東西圍住肚子，讓她吃了不少苦，出生時更瘦弱地宛如小貓咪般，因此被取名「小咪」。

李麗華縱橫影壇數十年，一直是各種類型片都是不二的女主人選，也是華語影壇知名的高產量女星，一生主演多達140部電影，其商業片《小鳳仙》在華語時尚界帶起了鳳仙裝（高領旗袍）的浪潮，《秋瑾》看得蔣中正淚流滿面，稱她活秋瑾，還親自授勳，合拍片有《飛虎嬌娃》，是首位在好萊塢擔綱女主角的華裔女星。

(中時電子報)