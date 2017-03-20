錯失良機？張亞中：馬英九執政沒辦好兩件大事

圖為孫文學校在上個月舉辦以「二二八」為主題的座談，該校總校長是張亞中(左二)。(圖/本報系資料)

孫文學校在三月份舉辦論壇，主題為「國民黨領導人歷史評價」。該校總校長、台大政治系教授張亞中積極邀請馬英九本人出席擬在23日辦的「評價馬英九」座談，引起「清算」的質疑。對此，張亞中只表示，我們透過歷史事件的討論，不斷反省，才能抓住國民黨真正的精神！

陸媒《環球時報》近日採訪張亞中，問到孫文學校對國民黨領導人進行評價之目的，以及如何看待馬英九8年執政得失等問題。

張對此提出了自己的見解，他說：「國民黨五月要選黨主席，總該了解領導人應該具有什麼樣的特質，所以我們回顧過去的領導人。從他們身上可以看得出來，哪些地方做得很好，又或哪些做得不足？」

關於對馬的執政評價方面，張亞中表示：「馬英九在兩件大事上沒有處理得很好，其一，他沒有把民進黨執政時期的『去中國史觀』撥亂反正；其二，他沒有在任內結束兩岸敵對狀態。」

張亞中強調：「馬英九執政的8年，的確加強了兩岸民間交流和經貿互動，也維持了兩岸無大規模衝突。但是，兩岸從來沒有真正達成和平狀態，而是一直處在敵對狀態中。」

此外，張亞中也補充說明，上述言論並不等於把馬蓋棺論定，因為別人也有別人的看法。

(中時電子報)