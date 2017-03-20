廢除BRT遭糾正 市議會國民黨團將召開調查小組
針對監察院調查廢除BRT案，對台中市府提出糾正！台中市議會國民黨團20日抨擊說，民間業者採用相同雙節公車至今營運一切正常，市府也將相同車輛交由民間業者經營，證明龍團隊係惡意廢棄BRT。黨團書記長李中說，市議會近期將組成「廢除BRT調查小組」，邀集各界共同檢視所有缺失與弊端。
台中市國民黨團書記長李中，市議員黃馨慧、楊正中20日表示，監察院對台中市政府廢BRT案提出糾正，顯示中央認定台中市政府施政有缺失。
李中表示，市府蓄意拆除公車站等相關設備，且刻意不驗收行控中心工程設施，醜化雙節公車故障多而棄置雙節公車；但同批採購的BRT雙節公車，其他3家民間業者迄今依然正常使用。另市府交通局將閒置車輛交付民間業者使用，民間業者願意支付高額權利金，顯見該車輛使用價值極高。
楊正中指出，市府辯稱BRT無專用車道，然原BRT雖沒有軌道但實際設有專用道，並有優先號誌均符合「捷運」的條件。市府將經營效益極高的台灣大道路權讓予民間業者經營，此舉將市庫收入部分讓給民間，上述舉措明顯浪費民脂民膏，並有圖利財團之嫌。
黃馨慧強調，市長林佳龍曾說過，作廢「30億」BRT，才能爭取到「1124億」台中捷運藍線，根本就是民調祖師爺用「政治力介入交通專業」。李中說，市府應收到糾正案後兩個月內回應監察院！市議會近期會組成「廢除BRT調查小組」，邀集各黨派議員、專家學者，共同檢視所有缺失與弊端。
(中時)
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