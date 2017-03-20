女領隊攀南三段燒帳棚 警查出偷闖封山

張姓女領隊獨攀南三段，燒毀帳棚，擔心失溫由直升機救出，警方今天查出，張女申請合法路線，卻偷闖多座山封閉的南三段。

自稱台中市雪玥花登山隊領隊的19歲張詠芸，獨自從花蓮縣瑞穗鄉入山，攀登中央山脈南三段，她在東郡大山過夜時，在帳棚內升火導致燒毀，由於遇降雨又冷又濕，她擔心有失溫危險，昨天向南投縣消防局求助，並指出她所在地位於南投縣信義鄉本鄉山。

空中勤務總隊第二大隊第三隊接獲總隊勤指中心通知，派出UH-60M黑鷹直升機，飛往本鄉山救出張女，返場由救護車送往台中市沙鹿區光田醫院檢查，並無大礙，張女在醫院稍做休息即離開，未接受治療。

張女的行為引起山友批評「浪費國家資源」，也認為應該自付直升機出勤費用，張女接受其他媒體訪問則反駁，「合法入山遇到狀況，申請救援並不為過」，也強調她登山經驗多年，熟知「入山須申請是基本的」。

南投縣政府警察局保安科今天表示，張女申請攀登信義鄉西巒大山，卻用合法掩護非法，偷闖南三段路線，是標準的「申請A路線，卻偷走B路線」手法；花蓮縣警察局保安科則查無張女在花蓮縣路段的申請資料。

行走南三段，會經可樂可樂安山、東郡大山、無雙山、郡大林道，最後從林務局望鄉工作站、信義鄉十八重溪橋下山，但根據南投縣與花蓮縣警察局保安科公告，南投縣信義鄉郡大林道、郡大山、東郡大山、無雙山，及南三段花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉路段，禁止進入。

簡言之，民眾若要合法申請攀登南三段，根本不可能獲准，花蓮警方也指出，「南三段早就封很久了」，不開放一般民眾攀登，只受理研究調查團隊申請。

警消坦言，張女利用申請攀登西巒大山為掩護，卻全程偷爬南三段，出事後叫直升機救援，還大言不慚「自己有合法申請入山」，對於這種行徑大感不解。

張詠芸下午接受中央社記者訪問。她說，採用「變相申請」方法，向警方申請走西巒大山到郡大山；記者追問為何她出現在封閉的東郡大山，她回應說，「難道封山就不能去嗎？這樣對想要完成百岳夢想的人怎麼辦」。1060320

(中央社)