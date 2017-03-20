顏清標進修心得 酒後千萬別開車

防酒駕公益一卡通發行記者會今天上午舉辦，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，他「進修（服刑）時」看到很多因酒駕關進來的，「酒後千萬不要開車，媽祖有交代，大家要聽到」。

「媽祖有交代，喝酒不開車」防酒駕公益一卡通發行記者會今天上午在大甲鎮瀾宮廟埕前舉辦，顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香、一卡通票證公司處長王治純出席。

2016年7月執勤時，遭時速80公里的轎車高速撞擊的酒駕受害者新北市蘆洲分局警員陳昭宏，今天上午在妻子的陪伴下，他拄著拐杖出席記者會，現身說法呼籲喝酒不開車。

「我們沒有做錯事，卻被酒駕者傷害，承擔酒駕的過錯。」陳昭宏指出，他身為酒駕執法者、受害者、媽祖庇佑者三個身份。過去他處理酒駕經驗，酒駕者常自撞護欄、電線杆，死亡比例很高，但更可惡的事，每每造成無辜用路人的死傷。」

「我就是最好的例子，我的命是撿回來的，但是我卻失去了一條腿，讓愛我的妻子和父母親傷痛。」陳昭宏呼籲國人，酒駕害人害己，絕不可以酒駕。

顏清標表示，喝酒除了不要開車外也不要騎機車，酒駕除造成傷亡也讓家庭因此破裂。他指出，他在「進修時」，看到很多因為酒駕而被關進來的人，有些人是故意的，有些人是不小心的。

顏清標說，「要是因酒駕撞死人，造成家庭破碎，這該如何是好？『媽祖有交代，喝酒不開車』大家要聽到！」

大甲媽公益一卡通圖面由鎮瀾宮授權媽祖Q版圖，純做公益，支持防酒駕，捐助台灣酒駕防制社會關懷協會新台幣300元，即回饋大甲媽一卡通一張。

大甲鎮瀾宮與珠寶廠商合作，在鎮瀾宮地下室文物館展出各式翡翠媽祖藝術雕件、佛牌及各式翡翠精品，歡迎民眾參觀。1060320

(中央社)