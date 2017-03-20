退休金計算基準 試院通過改採計10年

考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，有關退休金計算基準，銓敘部版本是最後在職往前15年平均俸額，但考試委員認為10年比較有道理，最後通過採計最後10年。

考試院全院審查會上午審查公務人員退休撫卹法草案，審查尚未通過的12條條文，經過約5個小時討論，通過4條，保留的4條與尚未審查的4條，因涉及18%優惠存款、退休所得替代率，將待21日、23日，銓敘部提出成本分析精算報告，做為審查依據。

有關退休金計算基準，銓敘部提出版本是法案公布施行後退休生效人員，新、舊制退休金計算基準，從最後在職的本（年功）俸（薪），調整為最後在職往前「5年平均俸（薪）額」；之後逐年拉長1年，調整至最後在職往前「15年平均俸（薪）額」。

因考試委員認為採計最後10年較為合理，審查會最後在沒有動用表決的情況下，通過採計最後在職往前10年平均俸額。

此外，原銓敘部版本規定極重度的身心障礙公務員，工作滿15年以上，可以申請自願退休，為關懷弱勢，審查會通過將極重度，改為重度。

審查會也通過極重度身心障礙公務人員50歲可以領月退休金，重度者55歲可以領月退休金。

考試院全院審查會上次通過退休遺囑領一次撫慰金，上午的審查會提出覆議，改為加發3個基數，辦喪葬等事宜。1060320

(中央社)