東北風增強 台南以北18縣市強風特報

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明天下午起，東北風將增強，中央氣象局今天下午發布台南以北18縣市強風特報。

氣象局說，明天下午起，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域，易有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。1060320

(中央社)