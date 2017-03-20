遭陸抵制 韓旅遊業轉向台灣招手

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大陸的限韓令對韓國旅遊業造成重傷，已連續數年快速發展的韓國旅遊業者轉向其他國家尋找客源。圖為首爾市著名的明洞購物商圈。（圖／中新社）

由於中國正式開始報復南韓的薩德反飛彈系統，曾經擠滿大陸遊客的濟州國際機場出現極冷清的景象。（圖／韓民族日報）

中國大陸為反制薩德對赴韓旅遊團採取限制措施，韓國首都圈包括畿道、仁川市與首爾市將目光投向台灣市場，將於近日在台北舉辦大型活動招攬台灣遊客。

韓聯社引述京畿道政府消息稱，京畿道觀光公社將攜手仁川市觀光公社（旅遊發展局）、首爾旅遊營銷公司將於24-25日在台北市文化創意設計中心舉行「2017京畿／仁川／首爾自由行推介會」。這是三地旅遊部門首次在海外合辦旅遊推介會。

推介會上將針對當地旅行社人員和300名外籍自由行遊客，由著名旅遊綜藝節目主持人介紹熱門韓劇《鬼怪》拍攝地等韓國首都圈主要旅遊景點，提供各地著名小吃和公共交通等相關信息，並開展愛寶樂園、韓國民俗村等熱門景點折扣活動。推介會上還將舉行抽獎活動，贈出京畿、仁川、首爾三地自由行旅遊券。

京畿道觀光公社有關人士表示，為了彌補中國大陸遊客的空缺，實現旅遊市場的多元化，決定針對台灣自由行游客舉辦推介會，充分展示韓流中心地帶——京畿、仁川和首爾的魅力。

(中時電子報)