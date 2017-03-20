一代影后李麗華93歲離世

李麗華在大銀幕留下許多令人懷念的作品。（資料照片）

李麗華今傳出逝世，享耆壽93歲。她出生梨園世家，父母皆是京劇名伶，1940年出道後從影40年，約拍過140部電影，曾以《故都春夢》、《揚子江風雲》拿下2屆金馬影后，2015年獲得金馬獎終身成就獎，親自來台領獎，由在電影《秦香蓮》中演她兒子的成龍頒獎。今新加坡資深媒體人管雪梅在臉書上證實她離世消息。

她上次來台領獎是最後一次在台公開露面，當時坐在輪椅，由助理推上台，並未發言，但會後也在金馬執委會安排下與台灣資深影人導演李行、侯孝賢、張小燕等人用餐。緊接著在2016年，李麗華又獲頒香港金像獎終身成就獎，但當時她便因入院做身體檢查，未能親自出席典禮，而是由資深影人姜大衛和秦沛將獎座送到她家，70多歲的女兒代領。

(中時)